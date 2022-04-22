Россияне разрисовали стены школы на Житомирщине, которую использовали как штаб

Российские военные обустроили штаб в школе в селе Кропивня на Житомирщине. После освобождения территории местные жители увидели, какими "интеллектуалами" оказались оккупанты.

Стены школы вражеские армейцы разрисовали и описали. Однако не какими-нибудь пропагандистскими месседжами.

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Вовсе нет. Уровень подписей – непослушный старшеклассник. "Укропы – ло*и, ч*о и пи*оры", – вот такие слова решила оставить "вторая армия мира". Не обошлось и без подписи "Русские не сдаются". И это после того, как они сбежали из Житомирщины.

Кроме того, войско, которое, как оно само говорит, пришло воевать с "нацистами", нарисовало на стене свастику.

Школа в Житомирской области после того, как в ней побывали россияне / Фото "Киев Оперативный"

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