Удар российские захватчики нанесли поздно вечером 13 октября. Здание враг разрушил.

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"Белые ангелы" осмотрели место прилета. Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело пока невозможно,

– говорится в сообщении.

Местных жителей призывают эвакуироваться.

оккупанты ударили по Покровску

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Накануне, 13 октября, захватчики атаковали Покровск в Донецкой области. Враг разрушил два административных здания.

По предварительным данным, захватчики ударили по Покровску "Искандером". К сожалению, погиб мужчина. Кроме того, известно о пострадавших.

"Известно о 14 травмированных лицах. Один человек погиб в больнице. Среди раненых – 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет", – рассказали правоохранители.

В сети показали жуткие кадры первых минут после удара.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего мужчины. Вечная память.