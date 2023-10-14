Удар російські загарбники завдали пізно ввечері 13 жовтня. Будівлю ворог зруйнував.

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"Білі янголи" оглянули місце прильоту. Під завалами ймовірно знаходиться чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо,

– мовиться у повідомленні.

Місцевих жителів закликають евакуюватися.

Окупанти вдарили по Покровську

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Напередодні, 13 жовтня, загарбники атакували Покровськ у Донецькій області. Ворог зруйнував дві адміністративні будівлі.

За попередніми даними, загарбники вдарили по Покровську "Іскандером". На жаль, загинув чоловік. Окрім того, відомо про постраждалих.

"Відомо про 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні. Серед поранених – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років", – розповіли правоохоронці.

У мережі показали моторошні кадри перших хвилин після удару.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого чоловіка. Вічна пам'ять.