Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Ворог вдарив по управлінню соцзахисту населення. Там перебувала 51 людина.

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За попередніми даними, російські окупанти випустили по Покровську дві ракети "Іскандер-М". Коли стався перший приліт, людей терміново вивели на перший поверх будівлі.

Станом на 16:30 відомо про 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні.

Серед поранених – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблої. Вічна пам'ять.

Також правоохоронці показали кадри перших хвилин після удару.

Перші хвилини після прильоту у Покровську: дивіться відео

Також внаслідок удару по Покровську руйнувань зазнали:

адмінбудівля УСЗН,

об'єкт соціальної інфраструктури,

2 медичні об'єкти та 2 багатоквартирні будинки.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар по Україні. Не забудемо та не пробачимо.