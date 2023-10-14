Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що поки триває одне поховання, починаються ще два. Як відомо, остаточна кількість загиблих становить 59 осіб. Якби не випадок, їх могло бути значно більше.

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Лікарка Ніна Іванова працює в амбулаторії, що розташована за кілька метрів від місця удару. Щовівторка та щочетверга там роблять щеплення дітям. Як відомо, 5 жовтня припало саме на четвер, але того дня амбулаторія, на щастя, не працювала.

У Грозі перервані цілі покоління

Мешканцям Грози ще довго болітиме. Російські окупанти не лише забрали життя 59 мирних людей, а й зробили повними сиротами шістьох дітей.

Я не знаю, як такі люди гинуть, а той у Москві сидить. Скільки смертей…

– сказав Анатолій про свою загиблу родичку Світлану Осипову.

Так, росіяни вбили цілі сім'ї. Зокрема, не стало майже всієї сім'ї Козирів – 8-річного Іванка, батька Ігоря, дідуся Анатолія, тітки Ольги.

Зверніть увагу! ДНК-лабораторії працювали без зупинки сім діб поспіль, щоб ідентифікувати всі тіла загиблих. Це було дуже складно, оскільки російська ракета розірвала людей на частинки.

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