Кількість загиблих у Грозі вже сягнула 53 людей, на жаль, цифра може збільшитися. ДНК-експертизи тривають 5-ту добу. Досі 5 людей вважають зниклими безвісти. Відомо, що ці люди точно були в кафе під час удару. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зауваживши, що жодного діючого військового у селі не було.

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За день похоронили більше десятка жертв атаки

10 жовтня простилися з Денисом Козирем – сином військового, на перепоховання якого 5 жовтня і зібралися рідні та знайомі. Тільки в цій сім’ї загинуло 2 десятки людей. Денис через важке поранення демобілізувався з ЗСУ більше пів року тому. 24-річного Дениса, його дружину Ніну, якій тільки мало виповнитися 21, і її матір Людмилу Чегодаєву поховали поруч.

Це людина, з якою я спілкувалася 48 разів на день, це була і подруга, і сестра, і кусок серця. Я не знаю, як тепер без неї жити. Ніна та Денис тільки-но одружилися,

– розповіла родичка вбитої Людмили Чегодаєвої.

У сім’ї Козирів і їх рідні наймолодша жертва – 8-річний хлопчик, найстаршій вбитій було 70. Могили багатьох членів цієї сім’ї будуть поруч. Поховати всіх в один день не змогли, бо не всі тіла досі вдалося опізнати.

Поки триває одне прощання на грозівському цвинтарі починаються ще два. Протягом 10 жовтня віддали землі більше десятка жертв ракетної атаки армії Росії.

У Грозі ховають загиблих внаслідок ракетного удару 5 жовтня / Фото: 24 Канал

50-річну Світлану Осипову ховає чоловік і рідня. Жінка допомагала готувати поминальний обід. З-під руїн кафе її відкопував чоловік.

"Сергій відразу прибіг. Він був за 300 метрів від поминок. На поминальний обід не пішов, сказав, що не дуже знає цих людей. Світла була в кафе на роботі. Вона накривала на стіл. Коли бахнуло, Сергія вибуховою хвилею збило з ніг. Він відразу побіг туди й знайшов тіло", – мовив Анатолій – родич вбитої Світлани Осипової.

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