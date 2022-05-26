Россияне развернули пункт управления на Каховской ГЭС: там может произойти катастрофа

Россияне продолжают совершать военные преступления на территории Украины. Они додумались разместить один из своих пунктов управления на Каховской ГЭС.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает 24 канал. Таким образом, российская армия нарушает статью 56 Протокола к Женевским конвенциям 1949 года о защите установок и сооружений, содержащих опасные силы.

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На Каховской ГЭС может произойти катастрофа

Российские кафиры, судя по всему, вообще не учитывают ни одну технику безопасности. В первые дни полномасштабного вторжения захватчики захватили Каховскую ГЭС, где додумались разместить пункты управления Южного военного округа и 49-й армии. В Чернобыле русских убийц изрядно облучило, здесь – они могут утонуть.

Как сообщил Алексей Громов, россияне вообще не обращают внимания на поддержку захваченных объектов в безопасном состоянии. Это может привести к экологической катастрофе. Сейчас на Каховской ГЭС не работают два гидроагрегата . Украинцы предлагали их починить, однако россияне никак на это не реагируют.

Поэтому на территории ГЭС сбрасываются значительные объемы воды. Это уже привело к определенным подтоплениям в Новой Каховке – на территории парка и городского пляжа. Под угрозой могут оказаться окрестные села и временно оккупированный Херсон.

Россия хочет захватить временно оккупированные земли Украины

25 мая президент России Владимир Путин додумался выдавать жителям временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья российские паспорта. Понятно, что это будут делать по принуждению. По словам Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, процесс подачи заявления на российскую бумажку упростят.

Российские захватчики вынудили подростков разгромить мемориал Небесной Сотни в Херсоне. Ребята не хотели этого делать, но им угрожали похищением. Впоследствии россияне использовали все для своей пропаганды . Об этом один из подростков по имени Влад сообщил во время брифинга, организованного Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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