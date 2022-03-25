Такие данные опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 25 марта. Сообщается, что приоритетная задача врага – закрепиться на захваченных рубежах.

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Полесское направление: данные Генштаба

Сообщается, что противник не совершал наступательных действий в указанном регионе. Усилия оккупационных войск сосредоточены на обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины в населенных пунктах:

Новая Буда,

Наливайковка,

Озерщина.

Кроме того, враг совершает перемещение подразделений, занимается логистическим обеспечением и пытается закрепиться на захваченных рубежах. Сегодня стало известно, что оккупанты решили развернуть тыловой район группировки войск Восточного военного округа в районе Чернобыля.

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