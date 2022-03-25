Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних Сил України 25 березня. Повідомляється, що наразі пріоритетне завдання ворога – закріпитися на захоплених рубежах.

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Повідомляється, що противник не здійснював наступальних дій в зазначеному регіоні. Зусилля окупаційних військ зосереджено на обстрілах позицій Збройних Сил України в населених пунктах:

Нова Буда,

Наливайківка,

Озерщина.

Крім того, ворог здійснює переміщення підрозділів, займається логістичним забезпеченням та намагається закріпитися на захоплених рубежах. Сьогодні стало відомо, що окупанти вирішили розгорнути тиловий район угруповання військ Східного військового округу у районі Чорнобиля.

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