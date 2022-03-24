Відтак систематичний контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику "Чорнобильської АЕС" та на території зони відчуження неможливий. Так само персонал не здатен контролювати ядерні матеріали.

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Окупанти порушують вимоги радіаційної безпеки

Російські військові надалі грубо порушують вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та в зоні відчуження. Це призводить до погіршення стану радіаційної обстановки на майданчику.

Більш того, зараз ворог намагається захопити місто Славутич та здійснює обстріл блок-постів. Тут проживає персонал, що працює на об’єктах Чорнобильської АЕС, а також на об’єктах та підприємствах, що розташовані в зоні відчуження.

Держатомрегулювання наголошує, що ці обставини ставлять під загрозу життя та здоров’я працівників атомної електростанції та членів їх сімей, а також посилюють психологічний тиск на оперативний персонал, який зараз забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об’єктів на майданчику.

Нагадаємо місяць тому, 24 лютого, вороги захопили Чорнобильську АЕС. Окупанти досі незаконно утримують в заручниках працівників електростанції.

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