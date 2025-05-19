До Луганского тепловозостроительного завода могут достать ракеты Storm Shadow, SCALP и "Нептун". Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"Ждите туда Storm Shadow и SCALP"

Роман Свитан отметил, что Луганский тепловозостроительный завод – крупнейший завод по тепловозам. Ранее Украина ремонтировала там свои донецкие тепловозы. На его базе могут изготавливать БПЛА.

Узлы и агрегаты, которые изготавливаются в Китае, везут в Россию через Казахстан. В Татарстане их сейчас собирают в районе "Алабуга". Их просто будут подвозить не в Татарстан, а сразу везти в "Лунсктепловоз" и собирать там эти беспилотники.

Это означает "ждите туда Storm Shadow и SCALP". Потому что эти ракеты уже неоднократно уничтожали именно луганские военные, оборонные предприятия, которые сейчас там заняли россияне. Это более 100 километров от линии фронта,

– подчеркнул военный эксперт.

HIMARS туда не достают. Ракеты Storm Shadow, SCALP, "Нептун" могут туда залететь и выполнить боевую задачу. Особенно Storm Shadow и SCALP, потому что там 500-килограммовые боевые части.