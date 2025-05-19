До Луганського тепловозобудівного заводу можуть дістати ракети Storm Shadow, SCALP та "Нептун". Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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"Чекайте туди Storm Shadow і SCALP"

Роман Світан зазначив, що Луганський тепловозобудівний завод – найбільший завод щодо тепловозів. Раніше Україна ремонтувала там свої донецькі тепловози. На його базі можуть виготовляти БпЛА.

Ланцюги та агрегати, які виготовляються у Китаї, везуть у Росію через Казахстан. У Татарстані їх зараз збирають у районі "Алабуга". Їх просто будуть підвозити не у Татарстан, а одразу везти у "Лунськтепловоз" та збирати там ці безпілотники.

Це означає "чекайте туди Storm Shadow і SCALP". Тому що ці ракети вже неодноразово знищували саме луганські воєнні, оборонні підприємства, які зараз там зайняли росіяни. Це понад 100 кілометрів від лінії фронту,

– підкреслив військовий експерт.

HIMARS туди не дістають. Ракети Storm Shadow, SCALP, "Нептун" можуть туди залетіти та виконати бойове завдання. Особливо Storm Shadow і SCALP, тому що там 500-кілограмові бойові частини.