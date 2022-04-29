Об этом рассказали в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины от 29 апреля. В ведомстве добавили, что для защиты вражеские подразделения пытаются усовершенствовать инженерное оборудование своих позиций.

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Текущая ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ

В целях уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводит воздушную разведку с применением беспилотного летательного аппарата "Орлан-10". Впрочем, не ориентируясь в местности, оккупанты только теряют разведывательную технику.

В то же время, по данным Генштаба, в Южнобужском и Бессарабском направлениях противник имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения.

Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций,

– рассказывают в актуальном своде.

В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск оккупанты также развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

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