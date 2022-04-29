Про це розповіли у зведенні Генштабу Збройних Сил України від 29 квітня. У відомстві додали, що для захисту ворожі підрозділи намагаються вдосконалити інженерне обладнання своїх позицій.

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Поточна ситуація на фронті: дані Генштабу ЗСУ

З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотного літального апарата "Орлан-10". Утім, не орієнтуючися у місцевості, окупанти лише втрачають розвідувальну техніку.

Водночас, за даними Генштабу, на Південнобузькому та Бессарабському напрямках противник наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного положення.

Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, вдосконалює інженерне обладнання позицій,

– розповідають в актуальному зведенні.