Про це розповіли у зведенні Генштабу Збройних Сил України від 29 квітня. У відомстві додали, що для захисту ворожі підрозділи намагаються вдосконалити інженерне обладнання своїх позицій.
Читайте також Для додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти зводять понтонні мости
Поточна ситуація на фронті: дані Генштабу ЗСУ
З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотного літального апарата "Орлан-10". Утім, не орієнтуючися у місцевості, окупанти лише втрачають розвідувальну техніку.
Водночас, за даними Генштабу, на Південнобузькому та Бессарабському напрямках противник наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного положення.
Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, вдосконалює інженерне обладнання позицій,
– розповідають в актуальному зведенні.
В рамках нарощення системи матеріально-технічного забезпечення військ, окупанти також розгорнули збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту і відновлення техніки.
Ситуація на фронті: коротко про головне
- На Волинському та Поліському напрямках зафіксована активність біля українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів.
- На Сіверському напрямку росіяни перешкоджають переміщенню резервів ЗСУ.
- На Слобожанському напрямку ворог просувається в напрямку Харкова, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.
- На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках.
Зверніть увагу – ми на піку протистояння, – військовий аналітик про відчайдушні спроби ворога просунутися: дивіться відео