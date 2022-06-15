112 дней Украина героически борется с русскими оккупантами. Враг не может достичь своих целей и имеет большие проблемы с пополнением боевых потерь и боевым духом личного состава.

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Потери врага

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, россияне пытаются ремонтировать свою боевую технику на временно оккупированных территориях. Некоторые предприятия Херсонщины стали для россиян этаким ремонтным пунктом.

Также стало известно, что россияне в Белгород и область пытаются свезти больше медиков, привлекают работников даже из отдаленных регионов. Это позволяет констатировать тот факт, что количество раненых кафиров возросло так, что имеющиеся медицинские силы уже просто не могут справиться. Ранее сообщалось и о том, что у границ Украины россияне собираются обустраивать дополнительный полевой госпиталь.

Ситуация на фронте: коротко о главном

Войска Беларуси продолжают учебу и маневры, но наступать на Украину пока не собираются. Вместе с тем, опасность ракетных обстрелов с территории Беларуси до сих пор существует.

Российские кафиры не прекращают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. Признаков подготовки к наступательным действиям в этом направлении враг не проявляет.

Сражение за Донбасс продолжается. Враг не прекращает наступательные действия и артиллерийские обстрелы, но героические ВСУ держат оборону и не дают врагу продвигаться. Наши защитники и защитницы справились со всеми атаками кафиров и нанесли им новые потери.

На Юге ВСУ продолжают контратаковать, им удается гнать врага с Николаевской области и приближаться к Херсону. Россияне работают над укреплением своих позиций и надеются удержать занятые рубежи.

Война России против Украины: последние новости

Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине. По словам президента США, ВСУ получат оружие в 1 миллиард долларов.

СБУ разоблачила бизнесменов, финансировавших так называемую "ДНР". В общей сложности квазиреспублика получила от них 8 миллионов гривен.

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