Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что чем больше такое оружие нам будет поставлено, тем быстрее мы выровняем паритет на поле боя.

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"Не скажу, что нам нужно такое же количество оружия, как у нашего врага – мы воюем качественно, а не количественно. Однако нам нужно минимально обеспечить себя тяжелым оружием," – добавляет Жданов.

Как только РСЗО появятся на линии огня, то мы сразу получим преимущество в том, что сможем наносить врагу потери в ближайшей глубине – 40-50 километров.

– сообщает военный эксперт.

Олег Жданов добавляет, что на этой глубине сосредоточены основные резервы российских войск, там базируются и воинские части, а также вся техника, включая боеприпасы и узлы связи.

Как только мы начнем поражать тыловое обеспечение врага, тогда и кафиры не смогут эффективно продолжать атаковать, резюмирует военный эксперт Олег Жданов.

Оккупанты из тяжелой артиллерии атакуют гражданское население

В ночь на 15 июня кафиры обстреляли из "Ураганов" Криворожский район, ударив по жилым кварталам Апостоловского общества.

По предварительным данным, в Апостоловом погибли 4 мужчины, еще 1 попал в больницу с ранениями. В результате ничего обстрела в городе повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела была усеяна кассетными боеприпасами, на месте работали пиротехники.

К слову Оккупанты снова ударили из "Ураганов" по Зеленодольску и Апостоловому

В Новомосковском районе также было 2 "прилета". Ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома. К счастью, пострадавших нет.

Ситуация в Северодонецке стабильно тяжелая

Утром 15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ защищают Северодонецк и не дают врагу прорваться в Лисичанск. Россияне обстреляли здание завода "Донсода" и несколько домов поблизости. Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода". За прошедшие сутки там разрушили по меньшей мере 8 домов.

14 июня руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал , что на территории "Азота" находятся украинские защитники, которые держат оборону в промышленной зоне города. Там тоже остаются 500 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что за более чем месяц тяжелых боев, российские войска захватили большую часть Северодонецка .

Какое оружие поможет нам в войне с российскими оккупантами: смотрите видео-разговоры с Олегом Ждановым