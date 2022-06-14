Украинские силы держат оборону в промышленной зоне Северодонецка

О ситуации на "Азот" в эфире канала "Рада" рассказал руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, сообщает 24 канал.

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Он заявил, что на территории "Азота" стоят украинские военные, которые держат оборону в промышленной зоне Северодонецка. Также, по его словам, на территории самого предприятия остались гражданские люди, которые там скрывались в хранилищах.

"Азот" имеет несколько хранилищ, в которых с начала войны скапливались люди. Частично они оттуда эвакуировались,

– сказал Александр Стрюк.

Глава Северодонецкой ВГА заявил, что по состоянию на трое суток назад на "Азоте" находилось более 500 человек. Он отметил, что в настоящее время эвакуацию проводить невозможно, поскольку "Азот" находится под плотным огнем врага.

"Его ("Азот" – 24 канал) фактически разлагают на запчасти", – заявил Стрюк и добавил, что ведется работа, чтобы организовать эвакуацию мирных людей.

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