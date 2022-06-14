Сейчас продолжаются уличные бои, ситуация меняется каждый час. Сначала ВСУ имели успех, а затем россияне немного оттеснили их из центра города. Ситуация контролируемая, но достаточно тяжелая. Об этом рассказал мэр Александр Стрюк 14 июня в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Ситуация в Северодонецке тяжелая

В сверхсложных условиях идут постоянные бои по линии столкновения. Российские войска не прекращают штурмовать город, но вместе с тем украинские военные защищают город,

– рассказывает мэр Северодонецка.

В укрытиях Северодонецка находятся многие люди. Им пытаются помогать и военные, и полиция, но это очень сложно. Впрочем, определенные запасы для пребывания на Азоте есть. Там прячутся около 540 – 560 человек.

Александр Стрюк говорит, что враг фактически разбирает Азот на запчасти. Для эвакуации используют каждое затишье.

Каждую минуту, когда есть затишье, пытаются эвакуировать людей. Эвакуация тихая, потому что она единичная и может произойти в любую минуту,

– говорит Стрюк.

Последние новости о Северодонецке

По состоянию на утро 13 июня российские кафиры вытеснили ВСУ из центра Северодонецка . Об этом сообщили в Генштабе. Захватчики в дальнейшем штурмуют город. Они обстреливают его из артиллерии. Ситуация в Северодонецке постоянно меняется.

На Востоке воины ССО сбили 3 вражеских "Града" . Этими реактивными системами залпового огня враг обстреливал Северодонецк и другие населенные пункты Луганщины.

В Северодонецке российские кафиры терпят потери в пехоте . Поэтому враг продвигается только с помощью штурмовой авиации. В Северодонецке продолжаются уличные бои. Командованию врага наплевать на свои потери. Для них главное – захватить как можно больше территории.

Советник главы ОП Арестович рассказал об успехе ВСУ возле Метелкиного . Там украинские военные отразили наступление российских оккупантов.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ утром 14 июня: смотрите видео