Украинские военные отразили атаку врага под Метелкиным. Поселок расположен сразу возле Северодонецка. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Аресович во время эфира у Фейгина 13 июня, сообщает 24 канал.

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ВСУ отразили наступление возле Метелкино

Под Метелкиным, что возле Северодонецка, враг отскочил в результате удара ВСУ. Это говорит о том, что ситуация в Северодонецке в определенной степени контролируется украинскими защитниками.

– рассказывает Арестович.

Вражеское войско в районе Северодонецка преимущественно состоит из кадыровцев и мобилизованных из ОРДЛО. Они воюют подразделениями. ВСУ с таким работать умеют. Бои продолжаются.

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Последние новости о Северодонецке

По данным Генштаба, по состоянию на утро 13 июня российские кафиры вытеснили ВСУ из центра Северодонецка . Они в дальнейшем штурмуют город. Захватчики атакуют с помощью артиллерии. Ситуация в Северодонецке постоянно меняется.

На Востоке воины ССО сбили 3 вражеских "Града" . Также они повредили еще один. Известно, что реактивными системами залпового огня враг обстреливал Северодонецк и другие населенные пункты Луганщины.

В Северодонецке российские кафиры терпят потери в пехоте . Поэтому враг продвигается только с помощью штурмовой авиации. Он враг, к сожалению, продолжает преобладать в военной технике и артиллерии. В Северодонецке продолжаются уличные бои, командование врага не считается с своими потерями и пытается захватить как можно больше территории.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне разрушили очередной мост в Северодонецке. Вместе с тем, они продолжают обстреливать последний. Таким образом, враг хочет лишить Северодонецк любого сообщения. По циническому плану захватчиков, из города нельзя будет вывезти гражданских или довозить войска для усиления.

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