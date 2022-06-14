Наразі тривають вуличні бої, ситуація змінюється щогодини. Спочатку ЗСУ мали успіх, а потім росіяни трохи відтіснили їх з центру міста. Ситуація контрольована, але досить важка. Про це розповів мер Олександр Стрюк 14 червня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Повітряний бій на Півдні й атака кадирівців по бурятах: основне за 111 день війни

Ситуація в Сєвєродонецьку важка

В надскладних умовах йдуть постійні бої по лінії зіткнення. Російські війська не припиняють штурмувати місто, але разом із тим українські військові боронять місто,

– розповідає мер Сєвєродонецька.

В укриттях Сєвєродонецька перебуває багато людей. Їм намагаються допомагати і військові, і поліція, але це досить складно. Втім, певні запаси для перебування на "Азоті" є. Там ховаються близько 540 – 560 осіб.

Олександр Стрюк каже, що ворог фактично розбирає "Азот" на запчастини. Для евакуації використовують кожне затишшя.

Кожної хвилини, коли є затишшя, намагаються евакуювати людей. Евакуація тиха, тому що вона поодинока і може статися будь-якої хвилини,

– каже Стрюк.

Останні новини про Сєвєродонецьк

Станом на ранок 13 червня російські окупанти витіснили ЗСУ з центру Сєвєродонецька. Про це повідомили в Генштабі. Загарбники надалі штурмують місто. Вони обстрілюють його з артилерії. Ситуація в Сєвєродонецьку постійно змінюється.

На Сході воїни ССО збили 3 ворожі "Гради". Цими реактивними системами залпового вогню ворог обстрілював Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганщини.

У Сєвєродонецьку російські окупанти зазнають втрат у піхоті. Тому ворог просувається лиш за допомогою штурмової авіації. У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Командуванню ворога начхати на свої втрати. Для них головне – захопити якомога більше території.

Радник голови ОП Арестович розповів про успіх ЗСУ біля Метьолкіного. Там українські військові відбили наступ російських окупантів.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ зранку 14 червня: дивіться відео