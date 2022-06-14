Українські сили тримають оборону в промисловій зоні Сєвєродонецька
Про ситуацію на "Азот" в ефірі каналу "Рада" розповів керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє 24 канал.
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Він заявив, що на території "Азоту" стоять українські військові, які тримають оборону в промисловій зоні Сєвєродонецька. Також, за його словами, на території самого підприємства залишилися цивільні люди, які там переховувалися у сховищах.
"Азот" має декілька сховищ, в яких від початку війни накопичувалися люди. Частково вони звідти евакуйовувалися,
– сказав Олександр Стрюк.
Глава Сєвєродонецької ВЦА заявив, що станом на три доби тому на "Азоті" перебувало понад 500 осіб. Він зазначив, що на цей час евакуацію проводити неможливо, оскільки "Азот" перебуває під щільним вогнем ворога.
"Його ("Азот" – 24 канал) фактично розкладають на запчастини", – заявив Стрюк і додав, що ведеться робота, щоб організувати евакуацію мирних людей.
Росія зруйнувала всі мости до Сєвєродонецька
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ 13 червня, російські сили намагаються оточити українських військових у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Привіллі та Борівському. Ціль окупантів – захопити Сєвєродонецьк, через що вони намагаються відрізати місто.
- Ворогу вдалося зруйнувати всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька. Перший міст війська агресора зруйнували ще у травні.
- Ще два мости окупанти зруйнували 12 – 13 червня. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 12 червня повідомив, що окупанти зруйнували міст, який веде до Сєвєродонецька.
- Увечері 13 травня очільник Луганської ОВА заявив, що знищили й третій міст, який був аварійним. За словами Гайдая, доїхати чи довезти щось у Сєвєродонецьк тепер практично неможливо. Та він наголосив, що комунікація обірвана не повністю.
- Щодо самої ситуація у Сєвєродонецьку, то вона динамічна та змінюється щогодини. Станом на 13 червня було відомо, що окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька.
- Зранку 14 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що солдати з Росії штурмують Сєвєродонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста. В Офісі Президента заявили, що окупанти відскочили після удару ЗСУ.
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