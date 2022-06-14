Українські сили тримають оборону в промисловій зоні Сєвєродонецька

Про ситуацію на "Азот" в ефірі каналу "Рада" розповів керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє 24 канал.

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Він заявив, що на території "Азоту" стоять українські військові, які тримають оборону в промисловій зоні Сєвєродонецька. Також, за його словами, на території самого підприємства залишилися цивільні люди, які там переховувалися у сховищах.

"Азот" має декілька сховищ, в яких від початку війни накопичувалися люди. Частково вони звідти евакуйовувалися,

– сказав Олександр Стрюк.

Глава Сєвєродонецької ВЦА заявив, що станом на три доби тому на "Азоті" перебувало понад 500 осіб. Він зазначив, що на цей час евакуацію проводити неможливо, оскільки "Азот" перебуває під щільним вогнем ворога.

"Його ("Азот" – 24 канал) фактично розкладають на запчастини", – заявив Стрюк і додав, що ведеться робота, щоб організувати евакуацію мирних людей.

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