Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про наслідки обстрілів Луганщини. Останні дні ворог нещадно гатить по багатоповерхівкам та об'єктам промисловості.

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Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об'єкти промисловості. Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об'єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику",
– зазначив Гайдай.

Окупанти також зруйнували міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляли прилеглі селища Синецький та Павлоград. За словами Гайдай, щодня внаслідок обстрілів є загиблі, до яких через щільність ворожого вогню важко дістатися.

Росіяни обстрілюють приміщення "Азоту" / Фото Сергія Гайдая

Активні бойові дії 13 червня також були на напрямках:

  • Тошківка – Устинівка,
  • Оріхове – Золоте,
  • Комишуваха – Врубівка,
  • Василівка – Білогорівка,
  • Ниркове – Миколаївка.

Наслідки обстрілів селищ

Керівник Луганської ОВА зазначив, що внаслідок російських обстріли у Врубівці зруйновано 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – 7, у Гірському – 2.

Відомо про постраждалу – поранену жінку із Новодружеська госпіталізували до лікарні іншого регіону.

Росіяни обстрілюють багатоповерхівки на Луганщині / Фото телеграм Сергія Гайдая

Ворог здійснив підсилення

На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське,
– зазначив голова ОВА.

Актуально про ситуацію на Луганщині

  • Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. У місті тривають активні бойові дії.
  • Після того, як росіяни окупували 95% території Луганської області, вони зосередилися на захопленні Сєвєродонецька. Тож у місті наразі одна з найбільш напружених ситуацій на фронті.
  • Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи тактичних груп на захоплення Сєвєродонецька.
  • Росія намагається відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольної українському уряду території. Для цього окупанти знищують мости.
  • Російські військові мали завдання захопити Сєвєродонецьк ще до 1 червня. Коли це не вдалося, окупантам перенесли дедлайн на 10 червня. Однак тепер Кремль дав своїй армії час до 22 червня.
  • Водночас 13 червня у Генштабі повідомили, що у російської армії суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на Донбасі – техніки бракує, тож штурмові дії не мають значного успіху.

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