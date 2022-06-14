Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про наслідки обстрілів Луганщини. Останні дні ворог нещадно гатить по багатоповерхівкам та об'єктам промисловості.
Увага Руйнують все: росіяни почали потужно обстрілювати Лисичанськ важким калібром
Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об'єкти промисловості. Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об'єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику",
– зазначив Гайдай.
Окупанти також зруйнували міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляли прилеглі селища Синецький та Павлоград. За словами Гайдай, щодня внаслідок обстрілів є загиблі, до яких через щільність ворожого вогню важко дістатися.
Росіяни обстрілюють приміщення "Азоту" / Фото Сергія Гайдая
Активні бойові дії 13 червня також були на напрямках:
- Тошківка – Устинівка,
- Оріхове – Золоте,
- Комишуваха – Врубівка,
- Василівка – Білогорівка,
- Ниркове – Миколаївка.
Наслідки обстрілів селищ
Керівник Луганської ОВА зазначив, що внаслідок російських обстріли у Врубівці зруйновано 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – 7, у Гірському – 2.
Відомо про постраждалу – поранену жінку із Новодружеська госпіталізували до лікарні іншого регіону.
Росіяни обстрілюють багатоповерхівки на Луганщині / Фото телеграм Сергія Гайдая
Ворог здійснив підсилення
На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.
Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське,
– зазначив голова ОВА.
Актуально про ситуацію на Луганщині
- Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. У місті тривають активні бойові дії.
- Після того, як росіяни окупували 95% території Луганської області, вони зосередилися на захопленні Сєвєродонецька. Тож у місті наразі одна з найбільш напружених ситуацій на фронті.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи тактичних груп на захоплення Сєвєродонецька.
- Росія намагається відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольної українському уряду території. Для цього окупанти знищують мости.
- Російські військові мали завдання захопити Сєвєродонецьк ще до 1 червня. Коли це не вдалося, окупантам перенесли дедлайн на 10 червня. Однак тепер Кремль дав своїй армії час до 22 червня.
- Водночас 13 червня у Генштабі повідомили, що у російської армії суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на Донбасі – техніки бракує, тож штурмові дії не мають значного успіху.
До теми – бійці звільнили 3 села на Донеччині і знищили техніку противника: дивіться відео