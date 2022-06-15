По словам начальника Луганской ОВА, по состоянию на начало 15 июня, бои продолжаются в Северодонецке, Тошковце и в районе Врубовки. Известно о многочисленных раненых в Лисичанске.

Читайте также Ожесточенные бои в Северодонецке и минирование реки Ингулец: карта боевых действий на 14 июня

Кафиры готовят из артиллерии

Как рассказывает Гайдай, ВСУ защищают Северодонецк и не позволяют врагу продвинуться в Лисичанск. Россияне в свою очередь массированно обстреливают заводы, многоэтажки и частные дома.

Оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов вблизи,

– подчеркнул глава ОВА.

Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода". В течение 14 июня там пострадали не менее 8 домов. Еще 14 многоэтажек разрушены в Горном.

Враг массово обстреливает многоэтажки Луганщины / Фото Сергей Гайдай

В Северодонецке враг снова попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Под обстрелы попадают и рядом расположенные дома.

Напомним, накануне руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал , что на территории "Азота" стоят украинские военные, которые держат оборону в промышленной зоне города. По его словам, на территории самого предприятия осталось около 500 гражданских людей, которые там скрывались от обстрелов.

Как сегодня выглядит Луганщина: смотрите видео

Серьезные повреждения, по словам Гайдая, зафиксированы в окрестных селах.

"Разрушены 6 домов в Нирково, 4 – в Николаевке, 3 – в Викторовке. Авиаудары нанесены по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному", – отметил он.

Гайдай подчеркивает, что противник слаб в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушается инфраструктура Луганской области. Так, из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны:

Северодонецк,

Лисичанск,

Тошковка,

Устиновка,

Боровское,

Метелкино,

Белая Гора,

Николаевка,

Врубовка.

Оккупанты обстреливают украинские предприятия / Фото Сергей Гайдай

Кроме того, российская армия попыталась совершить наступление вблизи Николаевки и Золотого-3 . К счастью, наши воины не дали оккупантам продвинуться.

Эвакуация из Луганской области

Как происходит эвакуация из Луганщины: смотрите видео

За двое предыдущих суток в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска , а также два человека из Золотого . Также удалось эвакуировать 52 жителей Лисичанска и Привилегии.

"Люди понимают, что могут оказаться в пасхе россиян, как в Северодонецке, поэтому готовы выезжать в безопасные регионы Украины. Правда, например, до почти разрушенного Привилегии с каждым днем доставаться все сложнее", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что волонтеры, полицейские и спасатели, которые работают в Луганской области, сейчас делают все необходимое, чтобы ускорить эвакуацию гражданского населения в безопасные регионы Украины.

Прошедшие сутки Гайдай сообщил , что оккупанты также разрушили мост, помещения областной ГСЧС, обстреляли близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. В результате обстрелов погибли, к которым трудно добраться из-за интенсивных обстрелов врага.

Обратите внимание – угроза оккупации Славянская выросла: детали в видео