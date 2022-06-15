За словами начальника Луганської ОВА, станом на початок 15 червня, бої тривають у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Відомо про численних поранених у Лисичанську.

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Окупанти гатять із артилерії

Як розповідає Гайдай, ЗСУ боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють ворогу просунутися до Лисичанська. Росіяни своєю чергою масовано обстрілюють заводи, багатоповерхівки та приватні будинки.

Окупанти обстріляли споруди поблизу колишнього заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу,

– наголосив очільник ОВА.

Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". Впродовж 14 червня там постраждало щонайменше 8 будинків. Ще 14 багатоповерхівок зруйновано в Гірському.

Ворог масово обстрілює багатоповерхівки Луганщини / Фото Сергій Гайдай

У Сєвєродонецьку ворог знову поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Під обстріли потрапляють й будинки, розташовані поруч.

Нагадаємо, напередодні керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів, що на території "Азоту" стоять українські військові, які тримають оборону в промисловій зоні міста. За його словами, на території самого підприємства залишилися близько 500 цивільних людей, які там переховувалися від обстрілів.

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Серйозні пошкодження, за словами Гайдая, зафіксовані у навколишніх селах.

"Зруйновані 6 будинків в Нирковому, 4 – в Миколаївці, 3 – у Вікторівці. Авіаудари нанесені по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному", – зазначив він.

Гайдай підкреслює, що противник слабкий у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнується інфраструктура Луганської області. Так, з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні:

Сєвєродонецьк,

Лисичанськ,

Тошківка,

Устинівка,

Борівське,

Метьолкіне,

Біла Гора,

Миколаївка,

Врубівка.

Окупанти обстрілюють українські підприємства / Фото Сергій Гайдай

Крім того, російська армія спробувала здійснити наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3. На щастя, наші воїни не дали окупантам просунутися.

Евакуація із Луганщини

Як відбувається евакуація із Луганщини: дивіться відео

За дві попередні доби до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого. Також вдалося евакуювати 52 мешканців Лисичанська та Привілля.

"Люди розуміють, що можуть опинитися в пасці росіян, як в Сєвєродонецьку, тому готові виїжджати до безпечних регіонів України. Щоправда, наприклад, до майже зруйнованого Привілля з кожним днем діставатися все складніше", – розповів Гайдай.

Він додав, що волонтери, поліцейські та рятувальники, які працюють на Луганщині наразі роблять усе необхідне, аби пришвидшити евакуацію цивільного населення до безпечних регіонів України.

Минулої доби Гайдай повідомив, що окупанти також зруйнували міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляли прилеглі селища Синецький та Павлоград. Внаслідок обстрілів є загиблі, до яких важко дістатися через інтенсивні обстріли ворога.

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