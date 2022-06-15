112 днів Україна героїчно бореться з російськими окупантами. Ворог не може досягнути своїх цілей та має великі проблеми із поповненням бойових втрат та бойовим духом особового складу.

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Втрати ворога

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, росіяни намагаються ремонтувати свою бойову техніку на тимчасово окупованих територіях. Деякі підприємства Херсонщини стали для росіян таким собі ремонтним пунктом.

Також стало відомо, що росіяни у Бєлгород та область намагаються звезти якомога більше медиків, залучають працівників навіть із віддалених регіонів. Це дозволяє констатувати той факт, що кількість поранених окупантів зросла так, що наявні медичні сили вже просто не можуть впоратися. Раніше повідомляли й про те, що біля кордонів України росіяни збираються облаштовувати додатковий польовий госпіталь.

Ситуація на фронті: коротко про головне

Війська Білорусі продовжують навчання та маневри, але наступати на Україну наразі не збираються. Разом з тим небезпека ракетних обстрілів з території Білорусі досі існує.

Російські окупанти не припиняють обстрілів прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Ознак підготовки до наступальних дій у цьому напрямку ворог не проявляє.

Битва за Донбас триває. Ворог не припиняє наступальних дій та артилерійських обстрілів, але героїчні ЗСУ тримають оборону та не дають ворогу просуватися. Наші захисники та захисниці впоралися з усіма атаками окупантів та завдали їм нових втрат.

На Півдні ЗСУ продовжують контратакувати, їм вдається гнати ворога з Миколаївщини та наближатися до Херсону. Росіяни працюють над укріпленням своїх позицій та сподіваються втримати зайняті рубежі.

Війна Росії проти України: останні новини

Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні. За словами президента США, ЗСУ отримають зброї на 1 мільярд доларів.

СБУ викрила бізнесменів, які фінансували так звану "ДНР". Загалом квазіреспубліка отримала від них 8 мільйонів гривень.

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