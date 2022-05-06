Таким интересным занятием отдельные подразделения российских войск занимаются в Брянской, Курской и Белгородской областях. Там было проведено инженерное оборудование позиций.

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Отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций,

– сообщают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В той же Брянской области также находятся подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Там они проводят тренировки, а затем их отправят воевать. Вооруженные Силы Украины готовы устроить для них настоящий ад.

Какая сейчас ситуация на фронте

Как сообщает Генштаб ВСУ, в Харьковской области оккупанты пытались наступать в направлении Новой Дмитровки, но их атаку отбили. Также враг обстреливает позиции украинских войск из реактивных систем залпового огня.

На Донбассе продолжаются напряженные бои, однако украинские военные решительно обороняются. На Лиманском направлении враг наступал в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком направлении оккупанты в очередной раз хотели захватить Рубежное и Воеводовку. Но у них ничего не получилось.

Похожая ситуация была возле Попасной: врагу не удалось взять штурмом Нижнее, поэтому они перешли к обстрелам. На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты тоже открывали огонь.

Кроме того, враг провел разведку боем вблизи Пречистовки. Там оккупантам тоже ничего не удалось – они потерпели неудачу.

На Южнобужском направлении враг пока не наступает. Российские вояки пытаются удержаться на занятых рубежах, пополняют боеприпасы, а также оборудуют свои позиции.

Добавим, Вооруженным Силам удалось возобновить контроль над еще 6 селами на Харьковщине в результате контрнаступления. Речь идет об Александровке, Федоровке, Украинке, Шестаково, Перемоге и части села Черкасские Тишки.

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