Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 6 мая. Собрали актуальные данные о Харьковщине, а также Лиманскому и Южнобужскому направлениям, где оккупанты усилили интенсивность атак.

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Харьковское направление

По данным Генштаба ВСУ, на территории Харьковской области враг производит систематические обстрелы высокой интенсивности. Понятно, что россияне используют реактивные системы залпового огня, по районам сосредоточения наших войск.

Также, враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел,

– сообщают в ведомстве.

Ситуация на Донбассе

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком – оккупанты в очередной раз пытались установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка. Однако очередная атака потерпела поражение.

На Попаснянском направлении российские войска попытались взять штурмом населенный пункт Нижнее. Поняв, что тактика не сработает, враг перешел к обстрелам. Да, на Авдеевском и Кураховском направлениях, захватчики решили открыть огонь по позициям подразделений Сил обороны Украины.

Генштаб отметил, что оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка.

Успеха не имели, отступили,

– подытожили в сводке.

Южнобужское направление

На Южнобужском направлении россияне воздержались от активных наступательных действий. Однако отдельные районы все же пострадали. В частности, по информации Генштаба, оккупанты били по позициям наших войск. Речь идет и о сосредоточении усилий на:

содержании занятых рубежей,

пополнении боеприпасов,

инженерном оборудовании позиций.

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ВСУ возобновили контроль еще над 6 селами Харьковщины

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 6 мая российские захватчики продолжают наращивание группировки войск. Впрочем, по результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами. Речь идет об Александровке, Федоровке, Украинке, Шестаково, Победе и части села Черкасские Тишки.

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