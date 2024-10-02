Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, оценив возможности россиян выйти на реку Оскол.

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Полковник запаса отметил, что попытка выхода российских войск на реку Оскол в Харьковской области является проблемой для противника.

По его словам, захватчики пытаются выходить по ширине фронта в 1,5 – 2 километра на глубину 3 – 4 километра, а это опасно.

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Он отметил, что, если у Сил обороны будет достаточное количество боеприпасов, то наша артиллерия с правого берега Оскола может отсечь огневой завесой любую вражескую колонну, которая будет наступать. И именно это сейчас происходит на данном направлении.

Выйти они (россияне – 24 Канал) однозначно могут, там механизм у них есть,

– сказал Свитан.

Военный эксперт добавил, что все напрямую зависит от поставок нам боеприпасов. Поэтому ждем обещанного от наших западных партнеров.

Заметим, что представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что ситуация в Харьковской области сложная. Самым горячим участком на данном направлении остается Волчанск. На остальной части харьковского фронта оккупанты менее активны, но осуществляют инженерное оборудование своих позиций.