Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, оцінивши можливості росіян вийти на річку Оскіл.

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Полковник запасу зазначив, що спроба виходу російських військ на річку Оскіл в Харківській області є проблемою для противника.

За його словами, загарбники намагаються виходити по ширині фронту в 1,5 – 2 кілометри на глибину 3 – 4 кілометри, а це небезпечно.

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Він наголосив, що, якщо у Сил оборони буде достатня кількість боєприпасів, то наша артилерія з правого берега Осколу може відсікти вогневою завісою будь-яку ворожу колону, яка наступатиме. І саме це нині відбувається на цьому напрямку.

Вийти вони (росіяни – 24 Канал) однозначно можуть, там механізм у них є,

– сказав Світан.

Військовий експерт додав, що все безпосередньо залежить від постачання нам боєприпасів. Тому чекаємо обіцяного від наших західних партнерів.

Зауважимо, що речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що ситуація у Харківській області складна. Найгарячішою ділянкою на цьому напрямку залишається Вовчанськ. На решті харківського фронту окупанти менш активні, але здійснюють інженерне обладнання своїх позицій.