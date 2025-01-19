Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 каналу, что Силы обороны также пробуют новые тактики во время боевых действий. Все чаще появляются сообщения о том, что наши военные на танках штурмуют российские позиции.

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Тактика россиян вблизи Покровска

Иван Тимочко отметил, что во время наступления на Покровск россияне будут пытаться с южной стороны города пробовать обрезать логистику снабжения для Сил обороны.

С восточной стороны Покровска оккупантам наступать гораздо сложнее, ведь рядом есть Мирноград. Россияне точно не способны сейчас атаковать два города, ведь у Покровска сосредотачивают свои силы уже несколько месяцев,

– сказал он.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск считает, что противник будет пытаться продвигаться по флангам, а позже, возможно "атаковать в лоб", как это было в районе Торецка.

Пока у оккупантов есть возможность продвигаться и расширять фронт, то они будут делать это, но как только их остановят, то будут попытки атаковать с другой стороны,

– подчеркнул он.

По словам Тимочко, противнику будет очень сложно заходить в Покровск, чтобы там вести боевые действия. Он объяснил это тем, что вокруг города из-за активного наступления оккупанты потеряли более 150 тысяч солдат, а если начнутся городские бои, то погибших и раненых будет еще больше.

Что происходит вблизи Покровска: смотрите на карте

Вероятно, россияне имеют целью обходить Покровск с флангов, однако те продвижения оккупантам даются очень сложно. Чтобы поддерживать такой темп наступления, необходимо привлекать к боевым действиям крайне серьезные военные ресурсы.

Иван Тимочко добавил, что это совсем нелегко, ведь ВСУ дают мощный отпор противнику.