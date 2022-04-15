Россияне сами обстреляли Брянскую область: СБУ перехватила разговор

Российские захватчики сами обстреляли Брянскую область. Сделали это, чтобы обвинить Украину в провокациях.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры российских оккупантов. Они свидетельствуют о том, что именно государство-агрессор нанесло удар по селу Климово в Брянской области.

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Россияне сами обстреляли Брянскую область

"Это наши х**рят", – объясняет своей жене российский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области. На ее вопрос "зачем так делать?" отвечает просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы, типа, хохлы провоцируют. И вот потому попадают".

В СБУ подчеркнули, что Кремлю безразличны не только свои военные, но и гражданские россияне, также пострадавшие от обстрела войск России.

Такая же х**ня была в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшнки,

– объясняет оккупант.

Но добавляет, что пока украинцы никак "не смогли бы дострелить с такого расстояния в Климово". Он говорит, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

В спецслужбе подытожили: по меньшей мере, это повысит его шансы на выживание при условии, если потом не обстреляют свои же.

Напомним, СБУ ранее нашла в телефоне погибшего захватчика предсмертное послание родному брату. Россиянин призвал его не ехать на войну в Украину, ведь тогда возвратиться домой живым шансов не будет.

Захватчик рассказал, что Россия обстреляла Брянскую область: смотрите видео