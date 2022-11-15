Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что необъявленной целью главы Кремля было уничтожение Украины как государства и украинцев как нации.

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России катастрофически не хватает времени

Жданов считает, что проблема Российской Федерации сегодня в том, что ей катастрофически не хватает времени. Оккупанты слишком быстро с блицкрига переустраиваются на войну на истощение, и это им не удается.

Российская система развалена – она существует только на бумаге и только в рапортах. А в жизни ни одна из систем не работает – ни мобилизационная, ни военно-промышленный комплекс, ни военной организации и подготовки резерва,

– отмечает эксперт.

Кремлевский нарратив

Жданов продолжает, что боеприпасы у оккупантов заканчиваются, ракеты – тоже. Военная техника не работает – ее нужно пропускать через заводы. Мобилизированных начали собирать, но выяснилось, что некуда их деть.

"Именно поэтому России катастрофически нужна передышка. И поэтому возникают разговоры о переговорах", – считает Жданов.

Он отмечает, что нужно замечать тех российских политиков, которые провозглашают: "давайте поговорим". Это все кремлевский нарратив, и за спиной таких политиков или должностных лиц "торчат уши" Кремля.

России нужна передышка: смотрите видео

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