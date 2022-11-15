Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що неоголошеною ціллю очільника Кремля було знищення України як держави та українців – як нації.

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Росії катастрофічно не вистачає часу

Жданов вважає, що проблема Російської Федерації на сьогодні в тому, що їй катастрофічно не вистачає часу. Окупанти занадто швидко з бліцкригу перевлаштовуються на війну на виснаження, і це їм не вдається.

Російська система розвалена – вона існує тільки на папері та тільки в рапортах. А в житті жодна з систем не працює – ні мобілізаційна, не військово-промисловий комплекс, ні військової організації та підготовки резерву,

– зазначаэ експерт.

Кремлівський наратив

Жданов продовжує, що боєприпаси в окупантів закінчуються, ракети – теж. Військова техніка не працює – її потрібно пропускати через заводи. Мобілізованих якось почали збирати, але з'ясувалось, що нема куди їх діти.

"Саме тому Росії катастрофічно потрібен передих. І через це виникають розмови про переговори", – вважає Жданов.

Він наголошує, що потрібно помічати тих російських політиків, хто проголошує: "давайте поговоримо". Це все кремлівський наратив, і за спиною таких політиків чи посадових осіб "стирчать вуха" Кремля.

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