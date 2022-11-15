Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що неоголошеною ціллю очільника Кремля було знищення України як держави та українців – як нації.
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Росії катастрофічно не вистачає часу
Жданов вважає, що проблема Російської Федерації на сьогодні в тому, що їй катастрофічно не вистачає часу. Окупанти занадто швидко з бліцкригу перевлаштовуються на війну на виснаження, і це їм не вдається.
Російська система розвалена – вона існує тільки на папері та тільки в рапортах. А в житті жодна з систем не працює – ні мобілізаційна, не військово-промисловий комплекс, ні військової організації та підготовки резерву,
– зазначаэ експерт.
Кремлівський наратив
Жданов продовжує, що боєприпаси в окупантів закінчуються, ракети – теж. Військова техніка не працює – її потрібно пропускати через заводи. Мобілізованих якось почали збирати, але з'ясувалось, що нема куди їх діти.
"Саме тому Росії катастрофічно потрібен передих. І через це виникають розмови про переговори", – вважає Жданов.
Він наголошує, що потрібно помічати тих російських політиків, хто проголошує: "давайте поговоримо". Це все кремлівський наратив, і за спиною таких політиків чи посадових осіб "стирчать вуха" Кремля.
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Донецька область: останні події
- Донецька область залишилась без світла через обстріли окупантів. За повідомленням очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, росіяни пошкодили електролінії в районі Торецька, внаслідок чого без струму залишилися Бахмутський та Краматорський райони, а також усі найбільші міста на вільній від окупантів території Донеччини.
- Російські військові продовжують атакувати українські позиції на Донеччині, попри великі втрати. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але отримують ураження всіма видами вогню.
- Шалених втрат зазнає ворог у Горлівці Донецької області. В цьому місті українські захисники влучили у пункт управління російських загарбників. Внаслідок удару знищено близько 15 офіцерів та техніка ворога.