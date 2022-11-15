Єдине, що точно відомо – там є перестрілки. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Варте уваги Втрати ворога на Півдні ростуть: ЗСУ знищили в Олешках важливу для окупантів техніку

На Кінбурнській косі дійсно ведуться бойові дії, зазначає він, тому що це дуже важливий об'єкт в плану безпеки міста Очаків і безпеки входу в порти міста Миколаєва. "Я думаю, що невдовзі ми почуємо офіційну інформацію стосовно тих події, які там відбуваються", – вважає Жданов.

Що ж до Голої Пристані та Олешок – потрібно також дочекатися офіційних даних. Однак, зауважує військовий експерт, наявність там якихось активних дій є менш ймовірною.

Росіяни залишать гарнізони, вестимуть вогонь й обладнуватимуть укріплення

За словами Жданова, наразі росіяни відселяють цивільних людей в смузі до 15 кілометрів, аби вони не спостерігали за оборонними рубежами. Раніше була інформація про те, що в районі Олешок окупанти облаштовують вогневі позиції для артилерії, щоб обстрілювати той самий Херсон.

Сьогодні північніше Нової Каховки спостерігаються артилерійські обстріли, зокрема – страждає Михайлівка. Місцевих жителів правого берега застерігають, щоб вони евакуювалися на безпечну відстань.

Вони обов'язково залишать доволі сильні гарнізони для ведення вогню по правому березі й будуть обладнувати лівий берег в плані укріплення,

– переконаний Жданов.

Військовий експерт наголошує: головне завдання ЗСУ на правому березі – створювати групи контрбатарейної боротьби та групи далекобійні артилерії, яка буде брати під контроль, зокрема, логістику, яка виходить з Криму.

Зазначається, що росіяни евакуювали свої гелікоптери з аеродрому "Чаплинка", тому що вони вразливі до ударів HIMARS. Ця локація, вважає Жданов, може стати перевалочною базою, як це було у Чорнобаївці.

"Але авіацію вони 100% звідти заберуть. Все, що ще могло літати, вони вже перегнали з цього аеродрому. Я так розумію, що вони передислокували їх на територію півострова Крим", – відзначає Жданов.

На думку військового експерта, росіяни дійсно можуть здійснювати там перевалку. Але ми дістаємо до них, наша розвідка працюватиме.

Як тільки вони там з'являтимуться — ми знищуватимемо склади, зосередження особового складу, техніку й таке інше,

– стверджує він.

Жданов підкреслив, що на Херсонщині діяла 76-а повітряно-десантна дивізія, яку, найімовірніше, перекинуть на Донецький напрямок. Однак їй потрібно відновити свою боєздатність.

"Ми там дуже добре потерпали російські війська, їм треба перегрупуватися і поповнити втрати – як у техніці, так і в особовому складі", – підкреслює військовий експерт.

Найближчими днями, вважає Жданов, ми побачимо цих десантників саме на Донецькому напрямку. Точно так само, як і морську піхоту Тихоокеанського флоту ми побачили в районі Вугледару. "Вони підсилили дію приватних компаній на лівому фланзі або виконувати політичні забаганки Путіна стосовно окупації Донецької області", – підсумував військовий експерт Олег Жданов.

Що відбувається на Кінбурнській косі: дивіться відео