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Как россияне ликвидировали дрон ножницами

На днях российские войска где-то вдоль 1100-километровой линии фронта 40-месячной войны России против Украины увидели, как приближаются украинские дроны. Это были оптоволоконные беспилотники с видом от первого лица, которые отправляют и принимают сигналы через катушки оптического волокна толщиной в миллиметры, но длиной в километры.

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Оптоволоконные FPV-модули чрезвычайно трудно преодолеть. Основной защитой от беспроводных FPV, которые отправляют и принимают сигналы по радио, является электронное глушение, которое может заземлить дроны, прежде чем они ударятся. Но оптоволоконные FPV нельзя глушить. Именно поэтому и российские, и украинские вооруженные силы строят больше оптоволоконных моделей, хотя они в несколько раз дороже беспроводных моделей стоимостью 500 долларов.

Если перерезать оптоволокно дрона, он упадет с воздуха. Оптоволокно прочное, но его можно сломать, согнув на 180 градусов. Хирургические ножницы также могут разрезать его насквозь, о чем хорошо знали россияне.

"Ножницы есть?", – спросил один россиянин после того, как мимо прогудел украинский FPV, таща за собой оптоволокно, на видео с инцидента. "Есть", – ответил другой россиянин.

Смотрите видео, как россияне перерезали оптоволокно дрона:

Солдаты поспешили из своего укрытия, нашли тонкое оптоволокно дрона и перерезали его. Дрон потерял командный сигнал.

"Он падает", – выдохнул один россиянин прямо перед тем, как дрон взорвался недалеко от него.

Обстоятельства этого перерезания волокна россиянам будет трудно воспроизвести, да и украинцам тоже. Солдаты должны были быть заблаговременно предупреждены о налете беспилотников, иметь возможность спрятаться от них и вообще иметь много удачи. Если бы второй беспилотник пошел сразу за первым, то мог бы атаковать россиян, когда они пытались перерезать ножницами волокно первого.

Повторить такую ситуацию – почти невозможно

Да, ножницы являются эффективной защитой от оптоволоконных дронов, но только при очень экстраординарных обстоятельствах. Вот почему обе стороны буквально окапываются, уходят под землю, чтобы избежать миллионов FPV, которыми кишит фронт, пока война длится уже четвертый год.

Все чаще бронетехника и пехота прячутся в помещениях или под землей, когда активно не атакуют и не защищаются. По словам Дэвида Кириченко, аналитика Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, наступила новая "эра осторожных танков".

Единственная масштабируемая активная защита от оптоволоконных дронов – это сбивать их непосредственно перед тем, как они ударят, обычно с помощью дробовиков. Однако это рискованно. Если вы промахнетесь с первым выстрелом, то можете не сделать второго, потому что дрон ударит раньше.

Признавая сложность остановки оптоволоконных FPV непосредственно перед их взрывом, россияне и украинцы пытаются остановить их "слева от бума", если использовать термин армии США. Это может означать обнаружение оптических волокон, оставшихся от предыдущих атак, отслеживание волокон к операторам дронов и бомбардировка операторов дронами или артиллерией.

Это сработает только в том случае, если операторы опрометчиво задерживаются в одном месте достаточно долго, чтобы враг мог их выследить.

Эффективный способ борьбы с FPV-дронами

Украинские войска пытаются отойти еще дальше "от бума" – атакуют заводы, которые производят российские FPV.

13 марта дальнобойные беспилотники, принадлежащие украинской разведке, нанесли удар по скрытому заводу по производству беспилотников в Обухове, недалеко от Москвы, что в 480 километрах от границы с Украиной. Несколько недель спустя, в апреле, Украина отправила один из своих тогда еще новых спортивных беспилотников "Аэропракт А-22", чтобы нанести удар по заводу по производству беспилотников в Елабуге, к востоку от Москвы.

А 4 апреля десяток украинских ударных беспилотников пролетел около 740 километров над территорией России и поразил завод в городе Саранск. Целью был завод "Оптоволоконные системы", который производит, как вы уже догадались, волоконно-оптические кабели. Важнейший компонент лучших российских FPV-летательных аппаратов, которые устойчивы к помехам.