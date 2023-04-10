Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, таким образом россияне хотят нанести убытки транспортной инфраструктуре из-за неэффективности ударов по энергетической системе.

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Новая тактика врага

Олег Жданов объяснил, что раньше россияне использовали авиационные бомбы ФАБ-500, теперь же – ФАБ-1000 со специальным встроенным прибором.

Они втрое увеличили мощность бомб,

– подчеркнул военный эксперт.

По словам Жданова, россияне еще в начале полномасштабного вторжения уже наносили удары авиационными бомбами по территории Бучи, Ворзеля.

Чем опасны авиационные бомбы

Военный эксперт рассказал, что таким образом россияне пытаются уничтожать украинские позиции и военных.

"Обычная бомба падает вертикально вниз, а эта бомба может выполнять маневры планировки по цели на расстояние до 70 километров", – добавил он.

Жданов сосредоточил внимание, что оккупанты могут сбрасывать такие бомбы вне влияния систем ПВО. Их могут зафиксировать только радиолокационные станции.

"Тепловизоры их не видят, потому что нет теплового шлейфа", – подчеркнул он.

оккупанты пользуются этим и пытаются наносить поражение транспортной инфраструктуре. Как пример, 4 апреля россияне сбросили две авиабомбы по селу Печенюги на Черниговщине по истребителям Су-35.

По его мнению, россияне пытаются действовать на истощение, потому что поняли, что не могут уничтожить энергетическую инфраструктуру. Теперь их цель – транспортная инфраструктура, которая требует больших средств для восстановления и вызывает логистические неудобства.

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