Соответствующую информацию в эфире телемарафона подтвердила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. Она сказала, что украинские военные действительно наблюдают, что российские дроны стали хуже качества.

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Россия ищет новые способы поражения на расстоянии

Гуменюк подчеркнула, что российские беспилотники, вероятно, стали хуже из-за давления западных санкций на Россию. Пресс-секретарь добавила, что санкции должны заработать и отражаться также на боевой ситуации.

В то же время, она подчеркнула, что врага не стоит недооценивать, поскольку беспилотники активны. По ее словам, сбор информации говорит о том, что враг ищет новые способы поражения на расстоянии.

В частности, Гуменюк заявила, что россияне собирают информацию о том, какое поражение будет максимально эффективным.

Именно активизации БПЛА вдоль линии фронта и побережья говорит о том, что вполне вероятно могут быть подготовлены определенные атаки,

– подчеркнула спикер.

Иран разработал новый дрон-камикадзе: фиксировали ли его в Украине

Иранский "Корпус стражей исламской революции" разработал новый дрон-камикадзе, получивший название Miraj-532 и предназначенный для ударов по стационарным объектам на дальности до 450 километров. Разработчик заявляет, что дрон несет боевую часть в 50 килограммов.

Гуменюк сообщила, что в настоящее время в Украине не фиксировали беспилотников такого типа. В то же время спикера предполагает, что эти БПЛА могут появиться в Украине на фоне нехватки ракет в России, количество которых доведено до критического минимума.

Поэтому, как рассказала Гуменюк, Россия и ищет новые средства поражения, в том числе договариваться о поставках дронов-камикадзе. В то же время она подчеркнула, что украинские эксперты изучают вражеские дроны, чтобы силы ПВО могли правильно отреагировать на угрозу.