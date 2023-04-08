Это многоцелевой беспилотник, который может выполнять ряд миссий – от борьбы с БПЛА до непосредственно разведки и т.д., а также может использоваться как ударный дрон.

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Беспилотник эффектно поразил цель в виде контейнера

Компания Anduril Industries, которая сейчас занимается серией ALTIUS, опубликовала видео, в котором показано применение ударной версии дрона ALTIUS-600M, которая имеет боевую часть и предназначена для поражения различных целей.

Применение ударной версии дрона ALTIUS-600M: видео

На кадрах зафиксировано, как беспилотник после пуска совершает горизонтальный полет в нужный район, где начинает поиск наземной цели.

После обнаружения нужной цели дрон начинает понижение и приближение к ней. Затем происходит прямое поражение, сопровождающееся мощным взрывом боевой части, расположенной в носовой части ALTIUS-600M.

Беспилотник поразил цель в виде контейнера. Какуя именно боеголовку имеет дрон не разглашается, но в базовых версиях вес этого БПЛА колеблется от 9 до более 12 килограммов, а полезная нагрузка – от 1,3 до 3,1 килограмма.

На видео также не отмечается и то, с какой именно платформы был запущен дрон-камикадзе.

Помимо "взрывной" части, в видео также демонстрируются, как эти БПЛА могут работать в небе в составе одного роя, причем в таком рое могут быть беспилотники в разной конфигурации, что придает вариативности круг задач, которые они могут выполнять на поле боя.

США объявили о передаче Украине дронов ALTIUS в конце февраля 2023 года. В какой именно версии беспилотник ALTIUS будет изготовлен для Украины – неизвестно. Беспилотник ALTIUS для ВСУ будет поставляться непосредственно от производителя, потому как скоро Украина получит это оружие неизвестно.

Что известно о характеристиках ALTIUS-600