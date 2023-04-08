Це багатоцільовий безпілотник, що може виконувати низку місій – від боротьби з БпЛА до безпосередньо розвідки тощо, а також може бути використаний як ударний дрон.

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Безпілотник ефектно вразив ціль у вигляді контейнера

Компанія Anduril Industries, яка наразі опікується серією ALTIUS, опублікувала відео, в якому показано застосування ударної версії дрона ALTIUS-600M, яка має бойову частину і призначена для ураження різноманітних цілей.

Застосування ударної версії дрона ALTIUS-600M: відео

На кадрах зафіксовано, як безпілотник після пуску здійснює горизонтальний політ у потрібний район, де розпочинає пошук наземної цілі.

Після виявлення потрібної цілі дрон починає зниження і наближення до неї. Потім відбувається пряме ураження, що супроводжується потужним вибухом бойової частини, яка розташована у носовій частині ALTIUS-600M.

Безпілотник вразив ціль у вигляді контейнера. Яку саме боєголовку має дрон не розголошується, але у базових версіях вага цього БпЛА коливається від 9 до понад 12 кілограмів, а корисне навантаження – від 1,3 до 3,1 кілограма.

На відео також не відзначається й те, з якої саме платформи був запущений дрон-камікадзе.

Крім "вибухової" частини, у відео також демонструються, як ці БпЛА можуть працювати в небі в складі одного рою, причому в такому рої можуть бути безпілотники у різній конфігурації, що додає варіативності тому колу задач, які вони можуть виконувати на полі бою.

США оголосили про передачу Україні дронів ALTIUS наприкінці лютого 2023 року. В якій саме версії безпілотник ALTIUS буде виготовлений для України – наразі невідомо. Безпілотник ALTIUS для ЗСУ буде постачатися безпосередньо від виробника, тому як швидко Україна отримає цю зброю наразі невідомо.

Що відомо про характеристики ALTIUS-600