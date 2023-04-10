Відповідну інформацію в ефірі телемарафону підтвердила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. Вона сказала, що українські військові дійсно спостерігають, що російські дрони стали гіршої якості.

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Росія шукає нові способи ураження на відстані

Гуменюк підкреслила, що російські безпілотники, ймовірно, стали гіршими через тиск західних санкцій на Росію. Речниця додала, що санкції мають запрацювати і відбиватися також на бойовій ситуації.

Водночас вона наголосила, що ворога не варто недооцінювати, оскільки безпілотники активні. За її словами, збір інформації говорить про те, що ворог шукає нові способи ураження на відстані.

Зокрема, Гуменюк заявила, що росіяни збирають інформацію про те, яке ураження буде максимально ефективним.

Саме активізації БпЛА вздовж лінії фронту та узбережжя говорить про те, що цілком імовірно можуть бути підготовлені певні атаки,

– підкреслила речниця.

Іран розробив новий дрон-камікадзе: чи фіксували його в Україні

Іранський "Корпус вартових ісламської революції" розробив новий дрон-камікадзе, який отримав назву Mіraj-532 і призначений для ударів по стаціонарних обʼєктах на дальності до 450 кілометрів. Розробник заявляє, що дрон несе бойову частину у 50 кілограмів.

Гуменюк повідомила, що наразі в Україні не фіксували безпілотників такого типу. Та водночас речниця припускає, що ці БпЛА можуть з'явитися в Україні на тлі нестачі ракет у Росії, кількість яких доведена до критичного мінімум.

Через це, як розповіла Гуменюк, Росія і шукає нові засоби ураження, в тому числі домовлятися про поставки дронів-камікадзе. Водночас вона наголосила, що українські експерти вивчають ворожі дрони, щоб сили ППО могли правильно зреагувати на загрозу.