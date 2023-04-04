Оперативное командование "Север" сообщило, что около 17:31 спасателям поступило сообщение о том, что в селе вспыхнул пожар после вражеской атаки. В результате авиаудара вспыхнул частный дом и хозяйственные постройки.

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Россияне атаковали с истребителей Су-35

В ОК "Север" сообщили, что по предварительным данным, россияне нанесли авиаудар по селу Печенюги из истребителей Су-35. С их помощью враг запустил 2 авиабомбы на Черниговщину.

Журналисты Суспільного пообщались с жителями села, по которому ударили россияне. По словам очевидцев, авиаудара враг нанес по центру Печенюг, а бомбы упали между домами.

Также местные говорят, что удар разрушил 2 жилых дома, в одном из которых был местный житель. Его госпитализировали. Директор Новгород-Северской больницы Оксана Черненко уточнила в комментарии журналистам, что мужчина получил травмы средней степени тяжести. Сейчас он находится в операционной.

Россия активно использует авиабомбы

В последнее время Россия все чаще использует управляемые авиационные бомбы для нанесения ударов по Украине. Для таких атак российская авиация не заходит в зону действия украинского ПВО, поэтому как раз и возникает основная опасность. Расстояние, на которое враг может сбросить такие боеприпасы, зависит от скорости самолета и высоты, которую он может набрать. Под угрозой ударов такими бомбами приграничные и прифронтовые районы, в частности Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье и окрестные населенные пункты.

Фактически единственным средством противодействия этим бомбам является уничтожение ее носителя – истребителя. Пока украинское ПВО не способно поражать цели на таких дальних расстояниях, однако ЗРК Patriot или SAMP/T, которые нам пообещали партнеры, увеличат радиус действия ПВО до 150 и 100 километров соответственно. Таким образом, украинская ПВО может фактически отогнать вражескую авиацию на более отдаленные расстояния, особенно на временно оккупированных территориях.