Оперативне командування "Північ" повідомило, що близько 17:31 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у селі спалахнула пожежа після ворожої атаки. Унаслідок авіаудару спалахнув приватний будинок та господарські будівлі.

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Росіяни атакували з винищувачів Су-35

В ОК "Північ" повідомили, що за попередніми даними, росіяни завдали авіаудару по селу Печенюги з винищувачів Су-35. З їхньою допомогою ворог запустив 2 авіабомби на Чернігівщину.

Журналісти Суспільного поспілкувалися з мешканцями села, по якому вдарили росіяни. За словами очевидців, авіаудару ворог завдав по центру Печенюг, а бомби впали між будинками.

Також місцеві кажуть, що удар зруйнував 2 житлові будинки, в одному з яких був місцевий мешканець. Його госпіталізували. Директорка Новгород-Сіверської лікарні Оксана Черненко уточнила в коментарі журналістам, що чоловік зазнав травм середнього ступеня важкості. Зараз він перебуває в операційній.