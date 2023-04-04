Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, очевидно, что россияне освоили создание таких планирующих бомб УПАБ-1500В.

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В этом "изделии" сочетается неуправляемая авиационная бомба и крылья. С помощью последних и системы наведения ее можно направлять в разную сторону.

Насколько опасны российские планирующие бомбы

Романенко подчеркнул, что возможности такой бомбы достаточно серьезны. И у них сравнительно небольшая стоимость. В результате получается высокоточное и не очень дорогое оружие с возможностью отклонения в несколько метров.

Была информация, что Украина получила похожее оружие американского производства. Думаю, мы увидим их, когда произойдет наступление со стороны Сил обороны. Но Россия уже сейчас использует такие бомбы,

– заметил Романенко.

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Он предполагает, что уничтожить такую планирующую бомбу вполне возможно из средств ЗРК, работающих по аэродинамическим целям – по самолетам, вертолетам, крылатым ракетам и т.д. Однако нужно определенное время, чтобы адаптироваться к новой угрозе.

Новая угроза от российских планирующих бомб: коротко