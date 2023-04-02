Оккупационные войска около 5 утра обстреляли один из населенных пунктов Новослободской общины. Под огнем россиян оказался молоковоз.
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Погибли водитель молоковоза и экспедитор
В результате обстрела погибли 2 человека: водитель молоковоза и экспедитор.
"Я прошу жителей Сумщины быть особенно осторожными. Приграничье нашей области сегодня – это зона повышенной опасности. Ведь враг цинично бьет по мирному населению. Прошу во время обстрелов находиться в укрытиях! Это спасет ваши жизни и жизни ваших родных!", – подчеркнул временный исполняющий обязанности главы Сумской ОВА Тарас Савченко.
Россия в марте массированно обстреляла Сумскую область
- Ночью 24 марта Россия массированно атаковала Сумскую область ракетой, "Шахидами" и управляемыми авиационными бомбами. Сразу десять вражеских истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П.
- Также оккупационные войска вели огонь из "Градов" и ствольной артиллерии. Под огнем оказались Белопольская, Ворожбянская, Речковская и Николаевская поселковые общины.
- В результате обстрелов погиб гражданский мужчина, еще два человека получили ранения. Почти до основания было разрушено здание полиции. Из-за этого погиб 1 сотрудник полиции, еще 5 получили ранения.
- Недавно в Сумской области побывал президент Владимир Зеленский. Глава государства посетил Ахтырку и вручил почетное отличие города-героя.
- Кроме того, Зеленский 28 марта посетил границу Украины с Россией в Сумской области. Украинский лидер встретился с пограничниками, прикрывающими рубежи государства.