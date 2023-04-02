Оккупационные войска около 5 утра обстреляли один из населенных пунктов Новослободской общины. Под огнем россиян оказался молоковоз.

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Погибли водитель молоковоза и экспедитор

В результате обстрела погибли 2 человека: водитель молоковоза и экспедитор.

"Я прошу жителей Сумщины быть особенно осторожными. Приграничье нашей области сегодня – это зона повышенной опасности. Ведь враг цинично бьет по мирному населению. Прошу во время обстрелов находиться в укрытиях! Это спасет ваши жизни и жизни ваших родных!", – подчеркнул временный исполняющий обязанности главы Сумской ОВА Тарас Савченко.

Россия в марте массированно обстреляла Сумскую область