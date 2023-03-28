Также президент почтил память людей, которые сражались за Ахтырку. Зеленский также обнародовал кадры из своей поездки.

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Зеленский побывал в Ахтырке

Для меня честь – вручить сегодня Ахтырке почетное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя,

– заявил украинский лидер.

По его словам, в Ахтырке также почтили настоящую казацкую храбрость и несгибаемость наших людей – героев, всех украинцев и украинок.

"Тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым – за все наше государство. Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь вражеский замысел против Украины и украинского народа. Тех, кто помогал друг другу в Ахтырке, в соседних городах, поселках весной прошлого года и тем самым отвоевал у врага время для многих украинских весен. Свободных весен!" – подчеркнул Зеленский.

Зеленский в Ахтырке: смотрите видео

Зеленский отметил, что Ахтырка пережила тяжелые потери и жестокие вражеские удары, когда российские захватчики били из авиации по жилым кварталам, обстреливали из реактивной артиллерии детский сад и другую гражданскую инфраструктуру, когда забирали жизни людей.

Также во время визита Зеленский поименно упомянул военных и гражданских, погибших во время обороны Ахтырки. По словам президента, в боях за город и всю Сумщину украинцы боролись за защиту и для других городов, в частности для Харькова и Киева.

Зеленский посетил Сумскую область / фото Офис Президента

Зеленский наградил украинских защитников

Президент принял участие в церемонии вручения государственных наград участникам обороны города Ахтырки. Ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украине" получили военнослужащие ВСУ.

Ордена и медали также были вручены работникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, президент вручил награды четырем гражданским лицам: орден княгини Ольги ІІІ степени и ордена "За мужество" ІІІ степени, которого один человек был удостоен посмертно.

Награждение гражданских и военных на Сумщине: смотрите видео

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