Також президент вшановував пам'ять людей, які билися за Охтирку. Зеленський також оприлюднив кадри зі своєї поїздки.

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Зеленський побував в Охтирці

Для мене честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця,

– заявив український лідер.

За його словами, в Охтирці також вшанували справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – героїв, усіх українців та українок.

"Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу – державу Україна. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен. Вільних весен!" – наголосив Зеленський.

Зеленський в Охтирці: дивіться відео

Зеленський зазначив, що Охтирка пережила важкі втрати й жорстокі ворожі удари, коли російські загарбники били з авіації по житлових кварталах, обстрілювали з реактивної артилерії дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру, коли забирали життя людей.

Також під час візиту Зеленський поіменно згадав військових та цивільних, що загинули під час оборони Охтирки. За словами президента, у боях за місто та всю Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, зокрема для Харкова та Києва.

Зеленський відвідав Сумську область / фото Офіс Президента

Зеленський нагородив українських захисників

Президент узяв участь у церемонії вручення державних нагород учасникам оборони міста Охтирки. Ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні" отримали військовослужбовці ЗСУ.

Ордени й медалі також були вручені працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, президент вручив нагороди чотирьом цивільним особам: орден княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени "За мужність" ІІІ ступеня, якого одна особа була удостоєна посмертно.

Нагородження цивільних та військових на Сумщині: дивіться відео

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