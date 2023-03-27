Глава держави зауважив, що сьогодні провів засідання Ставки. Вперше воно відбулося на виїзді – у Дніпрі, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про засідання Ставки

Зеленський зазначив, що засідання Ставки відбулося в стратегічному місті центру України, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя та передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.

Командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині, на найбільш гарячих напрямках,

– зауважив президент.

За його словами, під час засідання також були:

онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають Південь і Північ,

доповідь Головкома та інших.

"До речі, хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті. Підрозділ "Кракен", як завжди, на висоті. Молодці, хлопці!" – наголосив глава держави.

Він додав, що на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення й захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

"Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Слов'янськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку й Торецьк, за увесь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року", – заявив український лідер.

За його словами, Дніпро є українською фортецею вже понад 9 років, увесь цей час підтримує фронт і бійців. Саме тут ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень.

"Дніпро концентрував роботу волонтерів – від перших тижнів агресії в 14-му році. Я дякую тобі, Дніпро, дякую кожному й кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно й бити окупанта", – підкреслив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський відреагував на атаку по Запоріжжю

Президент зазначив, що сьогодні в Запоріжжі він був на місті влучання російських ракет по житлових будинках.

Звичайні будинки... Спалені, частково, на жаль, зруйновані. Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди спрямовують свої ракети. Осколково-фугасні "Смерчі". По будинках. 37 людей постраждали, двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що понад 400 людей звернулися за допомогою.

"Звичайно, і за цей удар Росія відповідатиме. Саме для цього ми по максимуму співпрацюємо з міжнародною юстицією, мобілізуємо світ для створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. Все це буде. Вироки терористам будуть", – заявив глава держави.