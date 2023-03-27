Про це заявив секретар ради безпеки Росії Нікалай Патрушев. Його інтерв'ю оприлюднили на одному з російських пропагандистських ресурсів, повідомляє 24 Канал.
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Росія більше не "рятуватиме США"
На думку Патрушева, російська культура нібито заснована на духовності, співчутті та милосерді, однак цього разу Кремлю недоцільно "допомагати Штатам зберегти свою цілісність".
Росія – історичний захисник суверенітету і державності будь-яких народів, які зверталися до неї по допомогу. Вона щонайменше двічі рятувала самі США – під час Війни за незалежність і Громадянської війни,
– заявив секретар радбезу Росії.
За його словами, проблем у Росії немає, лише у США. Мовляв:
- антагонізм між республіканцями та демократами посилюється,
- зростають суперечки між фінансовими структурами й транснаціональними корпораціями.
Водночас прості американці "й пальцем не поворухнуть заради збереження цілісності" своєї країни.
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У Кремлі кажуть, що війна закінчиться, якщо знищити Британію
Воєнний злочинець, генерал-лейтенант збройних сил Росії Андрій Гурульов висловив думку, що знищення Британії пришвидшить закінчення війни.
Перше, що треба зробити, – це змести Британію з лиця землі. По суті після цього все закінчиться. Закінчиться все тому... найбільший "гадьониш" – це саме Британія,
– сказав він.
Він додав, що саме Британія – це нібито головний підбурювач у Європі.
"Завдавши критичної поразки Британії, по суті вся війна на цьому закінчиться", – зазначив Гурульов і додав, що тоді всі почнуть прислухатися до того, що говорить Путін і Сі Цзіньпін.