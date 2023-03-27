Воєнний злочинець, генерал-лейтенант збройних сил Росії Андрій Гурульов вимагає знищення Великої Британії. Відповідну думку він висловив на пропагандистському шоу Ольги Скабєєвої, пише 24 Канал.

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Гурульов та інші пропагандисти з кислими обличчями дискутували про важливу роль Британії. Воєєний злочинець висловив думку, що знищення Британії пришвидшить закінчення війни.

Перше, що треба зробити, – це змести Британію з лиця землі. По суті після цього все закінчиться. Закінчиться все тому... найбільший "гадьониш" – це саме Британія,

– сказав він.

Він додав, що саме Британія – це головний підбурювач у Європі. "Завдавши критичної поразки Британії, по суті вся війна на цьому закінчиться", – зазначив Гурульов і додав, що тоді всі почнуть прислухатися до того, що говорить Путін і Сі Цзіньпін.

Цікаво, що Гурульов вжив слово війна щодо так званої "спецоперації" Росії в Україні. Відповідно до законодавства Росії, йому тепер загрожує тюремний термін на 15 років.

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