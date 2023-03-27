Об этом заявил секретарь совбеза России Николай Патрушев. Его интервью обнародовали на одном из российских пропагандистских ресурсов, сообщает 24 канал.

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Россия больше не будет "спасать США"

По мнению Патрушева, русская культура якобы основана на духовности, сочувствии и милосердии, однако в этот раз Кремлю нецелесообразно "помогать Штатам сохранить свою цельность".

Россия – исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, обращавшихся к ней за помощью. Она не менее дважды спасала сами США – во время Войны за независимость и Гражданской войны,

– заявил секретарь совбеза России.

По его словам, проблем у России нет, только у США. Мол:

антагонизм между республиканцами и демократами усиливается,

растут споры между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями.

В то же время простые американцы "и пальцем не пошевелит ради сохранения целостности" своей страны.

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В Кремле говорят, что война закончится, если уничтожить Британию

Военный преступник, генерал-лейтенант вооруженных сил России Андрей Гурулев выразил мнение, что уничтожение Британии ускорит окончание войны.

Первое, что нужно сделать – это смести Британию с лица земли. По сути, после этого все закончится. Закончится все потому... самый большой "гадениш" – это именно Британия,

– сказал он.

Он добавил, что именно Британия – это якобы главный подстрекатель в Европе.

"Нанеся критическое поражение Британии, по сути вся война на этом закончится", – отметил Гурулев и добавил, что тогда все начнут прислушиваться к тому, что говорит Путин и Си Цзиньпин.